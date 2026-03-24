В Москве продают кулич за 100 тысяч рублей

Московская пекарня продает кулич «Кремлевский» за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Судя по фото, кулич украшен миниатюрной фигуркой собора Василия Блаженного на Красной площади.

В этом году Пасха считается ранней. И православные христиане, и католики отметят ее в первой половине апреля. Православные верующие отметят Пасху 12 апреля, католики на неделю раньше — 5 апреля. Даты Пасхи рассчитываются заранее по специальной системе церковных вычислений, так называемой пасхалии, которая учитывает сочетание лунного цикла, равноденствия и воскресного дня. Именно эта астрономическая привязка и делает дату праздника «плавающей» из года в год.

В 2026 году подготовка к Пасхе у православных христиан началась 23 февраля — с Великого Поста. На протяжении 48 дней верующие готовятся к празднику. Для православных верующих этот день — главный праздник церковного года, который часто называют «праздником праздников». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии возник дефицит яиц из-за птичьего гриппа.