В России ввели наказание за отрицание геноцида советского народа

Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида и осквернение их захоронений. Об этом пишет РИА Новости.

Для тех, кто отрицает факт геноцида или одобряет преступления, совершенные против советского народа, предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. Такой же срок грозит за оскорбление жертв геноцида.

В свою очередь за осквернение мест захоронений жертв геноцида на территории России и за ее пределами, а также уничтожение или повреждение установленных в их память стел и других мемориалов предусмотрено уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

До этого автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что защита правды о геноциде советского народа является вопросом национальной безопасности. По ее словам, в последние годы участились попытки искажения истории Великой Отечественной войны в других странах. Она подчеркнула, что речь идет о системной политике, направленной на подрыв исторической памяти, включая снос и осквернение памятников, переписывание истории и героизацию нацистских преступников.

Занко указала, что факт преследований советского народа подтверждается архивными документами, материалами Нюрнбергского и других судебных процессов, а также решениями российских судов, основанными на вновь выявленных обстоятельствах, обнаруженных захоронениях и рассекреченных документах.

Ранее Путин установил в России День памяти жертв геноцида советского народа.

 
Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться? Инструкция по применению
