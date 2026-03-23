Белый список сайтов в 2026 году: какие сервисы работают при отключении мобильного интернета в России

Что такое белый список и зачем он нужен
Белый список — это перечень сайтов и приложений, которые продолжают работать даже при временных ограничениях мобильного интернета. Операторы связи настраивают оборудование так, чтобы открывались только эти ресурсы. В список, как правило, попадают социально значимые сервисы: «Госуслуги», банки, доставка, маркетплейсы.
Как это работает технически: оператор использует систему DPI (глубокий анализ трафика), которая смотрит, к какому сайту вы обращаетесь. Если адрес есть в списке разрешенных — запрос проходит, если нет — блокируется.
Ограничения действуют только на мобильный интернет (4G, LTE). Если вы подключены к домашнему Wi-Fi или публичной сети в кафе, все сайты открываются как обычно — белый список там не применяется.
Зачем вообще вводятся такие ограничения? В Минцифры поясняют: в ряде регионов при угрозе безопасности из-за беспилотников точечно отключают только мобильный интернет. Это помогает снизить точность наведения дронов и противостоять атакам.
«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — подобные сообщения поступают жителям в этом случае.
Конечно, белый список — это не полноценный интернет. Но когда связь ограничивают, такой вариант лучше, чем полное отключение. Вы заранее знаете, что:
* можно платить и переводить деньги;
* карты и такси не «отвалятся»;
* «Госуслуги» останутся доступны;
* новости и важная информация будут под рукой.
Какие сервисы входят в белый список
Список сервисов формирует Минцифры совместно с операторами связи и владельцами цифровых платформ.
Минцифры продолжает пополнять список. Последние обновления вышли в феврале – марте 2026 года. В итоговый реестр входят следующие категории:
1. Государственные и социальные сервисы
Это база, которая работает везде и всегда. Сюда входят следующие сайты и порталы:
* портал «Госуслуги»,
* сайт правительства РФ,
* сайты Госдумы и Совета Федерации,
* сайт Генпрокуратуры,
* сайт системы маркировки «Честный знак»,
* ГИС ЖКХ,
* Почта России,
* ресурсы ФНС для налогоплательщиков.
Кроме того, доступны порталы «Россия — страна возможностей», «Движение первых», «Объясняем.рф», сайты МВД, МЧС, Россетей и ряд других платформ.
2. Финансовый сектор
В белый список включены ключевые банки:
* ВТБ,
* ПСБ,
* Альфа-банк,
* МТС-банк.
Также доступны платежная система «Мир», сайт Центробанка, система быстрых платежей (СБП) и Московская биржа.
20 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что включение в белый список ряда банков дает им несправедливое преимущество. Она призвала добавить в список все банки с лицензией. Причина, по которой ряд финансовых структур в него не попали, — требование ФСБ устанавливать систему хранения переписок (на базе СОРМ — системы оперативно-розыскных мероприятий). Некоторые банки не спешат с ее внедрением.
3. Цифровые экосистемы и коммуникации
Продолжают работать:
* сервисы «Яндекса» (поиск, карты, музыка, такси),
* соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
* Mail.ru,
* мессенджер MAX,
* Дзен,
* VK Видео,
* Rutube,
* Avito,
* «Домклик»,
* сайт вакансий и поиска работы HeadHunter.
4. Розница, доставка и общепит
Службы доставки, маркетплейсы, приложения продуктовых магазинов также вошли в белый список. В том числе:
* Ozon,
* Wildberries,
* «Мегамаркет»,
* «Яндекс Маркет»,
* СДЭК,
* «Купер»,
* «Самокат»,
* «Вкусно — и точка»,
* «Бургер Кинг».
Доступными при ограничениях мобильного интернета также остаются приложения супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович», «Азбука вкуса», «Пятерочка», «Перекресток» и других магазинов.
5. СМИ и развлечения
Список СМИ включает в себя:
* «Газета.Ru»,
* «Лента.ру»,
* «Рамблер»,
* «РИА Новости»,
* ТАСС,
* «Коммерсантъ»,
* «Известия»,
* «Российская газета»,
* «Аргументы и Факты»,
* «Московский комсомолец»,
а также телеканалы «Первый», НТВ, RT, ВГТРК и многие другие СМИ.
При ограничениях мобильного трафика работают следующие онлайн-кинотеатры:
* Окко,
* «Иви»,
* Kion,
* Кинопоиск,
* Wink.
6. Транспорт и путешествия
Белый список позволяет купить билеты, заказать такси и пользоваться навигацией. Доступны:
* РЖД,
* «Гранд Сервис Экспресс»,
* авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»,
* туристический сервис «Туту.ру»,
* карты и навигатор «2ГИС»,
* такси «Максим» и «Яндекс Go»,
* аренда авто «Ситидрайв»,
* транспортная компания «Деловые линии».
7. Личные кабинеты операторов связи
В белый список вошли:
* «Билайн»,
* «МегаФон»,
* МТС (включая все сервисы экосистемы),
* «Ростелеком»,
* Т2 (Tele2),
* «Мотив»,
* «Сбермобайл»,
* Т-Мобайл (Тинькофф Мобайл),
* «Эр-телеком».
Актуальную информацию о добавлении новых сервисов можно проверить на официальных ресурсах Минцифры и сайтах операторов связи.
Почему сайты из белого списка не грузятся
Несмотря на наличие официальных списков, пользователи часто жалуются, что даже разрешенные приложения работают некорректно. Эксперты выделяют несколько причин:
Сложная архитектура приложений. Многие современные сервисы используют сторонние библиотеки, шрифты или скрипты аналитики, которые физически хранятся на облачных платформах (CDN), не входящих в белый список. Приложение пытается загрузить эти элементы, не может этого сделать и «висит».
Геопозиционирование. Самый частый сбой у сервисов такси и каршеринга. Само приложение (например «Яндекс Go») открыться может, но система фильтрации глушит сигналы GPS, необходимые для определения координат автомобиля и пассажира. В итоге заказ просто не формируется.
Человеческий фактор. Операторы связи могут по-разному трактовать списки или включать в фильтрацию дополнительные технические условия, что приводит к разнице в доступности у абонентов МТС, Билайна или Мегафона в одном и том же районе.
Практические советы: как оставаться на связи
Чтобы минимизировать неудобства в периоды ограничений, следуйте простым рекомендациям:
Пользуйтесь связью от разных операторов. Белый список может фильтроваться по-разному. Наличие SIM-карт от двух разных операторов (например МТС и Мегафон) повышает шансы остаться на связи.
Полагайтесь на проводной интернет. Домашний Wi-Fi и оптоволоконные каналы попадают под ограничения гораздо реже, чем сотовая вышка, которую могут отключить для борьбы с беспилотниками.
Обновляйте приложения. Компании, чьи сервисы попали в список, постоянно адаптируют свой софт к новым условиям фильтрации.
Перезагружайте модуль связи. Простое включение авиарежима на 10–15 секунд помогает смартфону перерегистрироваться на ближайшей вышке, что иногда решает проблему с доступом.
Жителям многих российских городов, которые периодически сталкиваются со сбоями в работе мобильного интернета, советуют иметь при себе наличные деньги, пластиковую карту, а также знать номера телефонов такси и других важных сервисов.
Белый список — это инструмент экстренного доступа, призванный обеспечить базовые потребности граждан в периоды нестабильной работы связи. Его состав продолжает корректироваться, а техническая реализация — совершенствоваться в режиме реального времени.