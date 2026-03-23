Белый список сайтов в 2026 году: какие сервисы работают при отключении мобильного интернета в России

Что такое «белый список» интернета в России, почему он появился и какие приложения в него входят

В России нередкими стали случаи ограничения мобильного интернета. Весной 2026 года перебои регулярно фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Власти объясняют это мерами безопасности. В связи с этим Минцифры составило белый список сайтов, которые остаются доступными пользователям даже при ограничении трафика. Какие сервисы и приложения в него вошли и как пользоваться сайтами, которые не находятся в белом списке, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое белый список и зачем он нужен

Белый список — это перечень сайтов и приложений, которые продолжают работать даже при временных ограничениях мобильного интернета. Операторы связи настраивают оборудование так, чтобы открывались только эти ресурсы. В список, как правило, попадают социально значимые сервисы: «Госуслуги», банки, доставка, маркетплейсы.

Как это работает технически: оператор использует систему DPI (глубокий анализ трафика), которая смотрит, к какому сайту вы обращаетесь. Если адрес есть в списке разрешенных — запрос проходит, если нет — блокируется.

Важно Ограничения действуют только на мобильный интернет (4G, LTE). Если вы подключены к домашнему Wi-Fi или публичной сети в кафе, все сайты открываются как обычно — белый список там не применяется.

Зачем вообще вводятся такие ограничения? В Минцифры поясняют: в ряде регионов при угрозе безопасности из-за беспилотников точечно отключают только мобильный интернет. Это помогает снизить точность наведения дронов и противостоять атакам.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — подобные сообщения поступают жителям в этом случае.

Конечно, белый список — это не полноценный интернет. Но когда связь ограничивают, такой вариант лучше, чем полное отключение. Вы заранее знаете, что:

* можно платить и переводить деньги;

* карты и такси не «отвалятся»;

* «Госуслуги» останутся доступны;

* новости и важная информация будут под рукой.

Какие сервисы входят в белый список

Список сервисов формирует Минцифры совместно с операторами связи и владельцами цифровых платформ.

Более 120 сервисов включены в белый список и доступны при ограничениях мобильного интернета в России

Минцифры продолжает пополнять список. Последние обновления вышли в феврале – марте 2026 года. В итоговый реестр входят следующие категории:

1. Государственные и социальные сервисы

Это база, которая работает везде и всегда. Сюда входят следующие сайты и порталы:

* портал «Госуслуги»,

* сайт правительства РФ,

* сайты Госдумы и Совета Федерации,

* сайт Генпрокуратуры,

* сайт системы маркировки «Честный знак»,

* ГИС ЖКХ,

* Почта России,

* ресурсы ФНС для налогоплательщиков.

Кроме того, доступны порталы «Россия — страна возможностей», «Движение первых», «Объясняем.рф», сайты МВД, МЧС, Россетей и ряд других платформ.

2. Финансовый сектор

В белый список включены ключевые банки:

* ВТБ,

* ПСБ,

* Альфа-банк,

* МТС-банк.

Также доступны платежная система «Мир», сайт Центробанка, система быстрых платежей (СБП) и Московская биржа.

Кстати 20 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что включение в белый список ряда банков дает им несправедливое преимущество. Она призвала добавить в список все банки с лицензией. Причина, по которой ряд финансовых структур в него не попали, — требование ФСБ устанавливать систему хранения переписок (на базе СОРМ — системы оперативно-розыскных мероприятий). Некоторые банки не спешат с ее внедрением.

3. Цифровые экосистемы и коммуникации

Продолжают работать:

* сервисы «Яндекса» (поиск, карты, музыка, такси),

* соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»,

* Mail.ru,

* мессенджер MAX,

* Дзен,

* VK Видео,

* Rutube,

* Avito,

* «Домклик»,

* сайт вакансий и поиска работы HeadHunter.

4. Розница, доставка и общепит

Службы доставки, маркетплейсы, приложения продуктовых магазинов также вошли в белый список. В том числе:

* Ozon,

* Wildberries,

* «Мегамаркет»,

* «Яндекс Маркет»,

* СДЭК,

* «Купер»,

* «Самокат»,

* «Вкусно — и точка»,

* «Бургер Кинг».

Доступными при ограничениях мобильного интернета также остаются приложения супермаркетов «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro, «Петрович», «Азбука вкуса», «Пятерочка», «Перекресток» и других магазинов.

5. СМИ и развлечения

Список СМИ включает в себя:

* «Газета.Ru»,

* «Лента.ру»,

* «Рамблер»,

* «РИА Новости»,

* ТАСС,

* «Коммерсантъ»,

* «Известия»,

* «Российская газета»,

* «Аргументы и Факты»,

* «Московский комсомолец»,

а также телеканалы «Первый», НТВ, RT, ВГТРК и многие другие СМИ.

При ограничениях мобильного трафика работают следующие онлайн-кинотеатры :

* Окко,

* «Иви»,

* Kion,

* Кинопоиск,

* Wink.

6. Транспорт и путешествия

Белый список позволяет купить билеты, заказать такси и пользоваться навигацией. Доступны:

* РЖД,

* «Гранд Сервис Экспресс»,

* авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа»,

* туристический сервис «Туту.ру»,

* карты и навигатор «2ГИС»,

* такси «Максим» и «Яндекс Go»,

* аренда авто «Ситидрайв»,

* транспортная компания «Деловые линии».

7. Личные кабинеты операторов связи

В белый список вошли:

* «Билайн»,

* «МегаФон»,

* МТС (включая все сервисы экосистемы),

* «Ростелеком»,

* Т2 (Tele2),

* «Мотив»,

* «Сбермобайл»,

* Т-Мобайл (Тинькофф Мобайл),

* «Эр-телеком».

Актуальную информацию о добавлении новых сервисов можно проверить на официальных ресурсах Минцифры и сайтах операторов связи.

Почему сайты из белого списка не грузятся

Несмотря на наличие официальных списков, пользователи часто жалуются, что даже разрешенные приложения работают некорректно. Эксперты выделяют несколько причин:

Сложная архитектура приложений. Многие современные сервисы используют сторонние библиотеки, шрифты или скрипты аналитики, которые физически хранятся на облачных платформах (CDN), не входящих в белый список. Приложение пытается загрузить эти элементы, не может этого сделать и «висит».

Геопозиционирование. Самый частый сбой у сервисов такси и каршеринга. Само приложение (например «Яндекс Go») открыться может, но система фильтрации глушит сигналы GPS, необходимые для определения координат автомобиля и пассажира. В итоге заказ просто не формируется.

Человеческий фактор. Операторы связи могут по-разному трактовать списки или включать в фильтрацию дополнительные технические условия, что приводит к разнице в доступности у абонентов МТС, Билайна или Мегафона в одном и том же районе.

Практические советы: как оставаться на связи

Чтобы минимизировать неудобства в периоды ограничений, следуйте простым рекомендациям:

Пользуйтесь связью от разных операторов. Белый список может фильтроваться по-разному. Наличие SIM-карт от двух разных операторов (например МТС и Мегафон) повышает шансы остаться на связи.

Полагайтесь на проводной интернет. Домашний Wi-Fi и оптоволоконные каналы попадают под ограничения гораздо реже, чем сотовая вышка, которую могут отключить для борьбы с беспилотниками.

Обновляйте приложения. Компании, чьи сервисы попали в список, постоянно адаптируют свой софт к новым условиям фильтрации.

Перезагружайте модуль связи. Простое включение авиарежима на 10–15 секунд помогает смартфону перерегистрироваться на ближайшей вышке, что иногда решает проблему с доступом.

Важно Жителям многих российских городов, которые периодически сталкиваются со сбоями в работе мобильного интернета, советуют иметь при себе наличные деньги, пластиковую карту, а также знать номера телефонов такси и других важных сервисов.

Белый список — это инструмент экстренного доступа, призванный обеспечить базовые потребности граждан в периоды нестабильной работы связи. Его состав продолжает корректироваться, а техническая реализация — совершенствоваться в режиме реального времени.