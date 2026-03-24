«Новое радио» оштрафовали на полмиллиона за слова «Она дует целый день»

«Новое радио» оштрафовали на полмиллиона рублей за слова «Она дует целый день» в треке рэпера Rocket (настоящее имя Дмитрий Королев). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Таганском суде Москвы радиостанцию признали виновной в пропаганде употребления наркотиков из-за утреннего эфира Studio21. В ноябре 2025 года в эфире два раза прозвучал трек «Monday» рэпера Rocket со словами «Она дует целый день» и «Собираем шишки».

Представители радио в суде заявили, что нарушений закона с их стороны не было — в треке якобы не было именно пропаганды наркотиков, однако было информирование о них и намек на употребление «не именованных средств».

С марта 2026 года на станции ввели ограничение на упоминание наркотиков, и радио отказалось от воспроизведения таких треков в эфире, добавил представитель.

С 1 марта 2026 года в России введено уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете.

2 марта сообщалось, что три альбома группы «Агата Кристи» удалили со стриминговых площадок. С «Яндекс Музыки», «Звука» и «VK Музыки» исчезли альбомы «Декаданс», «Опиум» и «Ураган». Лидер группы Вадим Самойлов объяснил, что в нескольких песнях с этих пластинок нашли пропаганду наркотиков. После правки релизы вернулись в интернет.

Ранее Ганвест решил зацензурировать свои треки после обвинений в пропаганде наркотиков.

 
