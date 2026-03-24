Десятая жена Алибасова‑младшего подала к шоумену иск о защите чести и достоинства

Десятая жена Бари Алибасова‑младшего Арина подала иск о защите чести и достоинства к шоумену. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По словам женщины, с 11 марта экс-супруг не дает ей видеться с дочерью Эммой. Инспектор ПДН, говорит она, якобы должна была обеспечить встречу на выходных, но она не состоялась.

Алибасов-младший заявил, что до знакомства с ним Арина лечилась от наркотической зависимости, но девушка эти обвинения отрицает. В доказательство она предоставила справку от наркологов, а также заключение экспертов о побоях, которые, по ее словам, нанес муж.

Арина уточнила, что ей отказали в возбуждении уголовного дела об избиении.

Алибасов-младший сейчас находится на грани развода с 10-й женой Ариной. Дочь супругов проживает с отцом и дедушкой, а мать девочки утверждает, что ей ограничивают общение с ней.

Ранее жена Бари Алибасова-младшего написала на него заявление в полицию.