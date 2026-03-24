В России обсуждают запрет смартфонов для детей

Кравцов: в России могут запретить телефоны детям до определенного возраста

Минпросвещения рассматривает возможность ограничить использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста, однако окончательного решения пока нет. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью «Эмпатия Манучи».

По его словам, раннее использование смартфонов и планшетов, в том числе с трехлетнего возраста, негативно влияет на психологическое развитие ребенка. Министр считает, что необходимо определить возраст, с которого детям можно пользоваться мобильными устройствами.

Кравцов отметил, что соответствующие нормы пока не закреплены в документах. Он подчеркнул, что обсуждение продолжается, а вопрос остается сложным.

Также министр напомнил, что в школах уже действует запрет на использование мобильных телефонов во время уроков.

До этого член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог сообщал, что родителям не следует полностью исключать использование телефонов и других электронных устройств детьми, но полезнее ввести ограничения до одного-трех часов в день.

Он предложил родителям установить для детей обучающие приложения, интерактивные словари, а также программы для чтения и изучения языков.

Ранее замдиректора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк заявил, что школьникам разрешат открывать только сайты из специального «белого списка».