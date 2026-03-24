Скандальный развод, внебрачные дети и новый виток популярности: где сейчас Александр Серов

Советский и российский эстрадный певец, поэт и композитор Александр Серов отмечает 75-летие. За полвека на сцене он прошел путь от артиста провинциальных ансамблей до главного романтика советской эстрады, а сегодня его песни вновь поют совсем молодые люди. С чего Серов начинал свой путь к славе и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Александра Серова

Александр Серов в детстве Из личного архива

Александр Серов родился 24 марта 1951 года в селе Ковалевка Николаевской области Украинской ССР. Сразу после его рождения отец ушел из семьи, а мать — начальник цеха на парфюмерно-стекольном комбинате — много времени проводила на работе, поэтому воспитанием будущего артиста занимались также бабушка и дедушка. Интерес к музыке проявился у Серова еще в детстве — он обожал пластинки с популярной эстрадой и на слух подбирал мелодии. В музыкальной школе он не учился, но самостоятельно освоил альт и принимал участие в концертах сельского оркестра. С будущей профессией артист определился в 15 лет: «Поймав по приемнику песню Delilah, открыл для себя мир музыки Тома Джонса. С этого момента моя судьба была предопределена. Я поступил в николаевское музыкальное училище и окончил его по классу кларнета».

В 1970 году Серов окончил училище и был призван на армейскую службу в Военно-морской флот, а после демобилизации поступил в Краснодарский институт культуры по специальности «Руководитель эстрадных оркестров». В 1975 году он получил диплом и начал работать в местных эстрадных ансамблях.

Музыкальная карьера Александра Серова

Еще во время учебы в институте Серов начал выступать в краснодарском ансамбле «ИВА», затем играл в николаевском ансамбле «Поющие юнги», а в конце 70-х стал солистом ВИА «Черемош», с которым много гастролировал по СССР. Первая известность пришла к артисту в 1981 году, когда на Всесоюзном радио прозвучала композиция «Круиз», которую Серов спел дуэтом с уже популярной на тот момент певицей Ольгой Зарубиной. Закрепил успех дуэт с Татьяной Анциферовой — песня «Международный разговор» тоже стала хитом.

В 1983 году Александр Серов стал лауреатом Международного конкурса в Ялте, где занял второе место. Тогда же он переехал в Москву и впервые появился на телевидении — стал сначала участником, а затем и ведущим музыкальной программы «Шире круг». В 1984 году вышла дебютная пластинка артиста «Мир для влюбленных», в которую вошли песни «Города и годы», «Я хочу тебя видеть» и «День рождения любви». В 1987 году Серов завоевал Гран-при международного конкурса «Интерталант-87» в Праге, а год спустя получил еще одну высшую награду на фестивале Pop-song-festival в Будапеште.

Певец Александр Серов на сцене, 1988 год Александр Макаров/РИА Новости

Настоящий прорыв в карьере Серова пришелся на конец 80-х, когда он начал сотрудничество с композитором Игорем Крутым. Результатом этого творческого союза стал второй альбом артиста «Мадонна» (1988), заглавная песня с которого была удостоена премии Ленинского комсомола. После выхода пластинки певец активно гастролировал, неизменно собирая полные залы, а его песни звучали в эфире главных радиостанций страны.

В конце десятилетия артист попробовал себя и в кино — снялся в детективе «Сувенир для прокурора» (1989), где сыграл эпизодическую роль певца и исполнил несколько песен. Одна из них — «Как быть» — быстро вышла за рамки фильма и стала одним из главных хитов в репертуаре Серова.

Третий альбом исполнителя «Я плачу» (1991) закрепил за ним статус главного романтика отечественной эстрады, а композиции «Ты в моем сердце», «Ты меня любишь», «Музыка венчальная» и «Как быть» быстро стали хитами. После распада СССР Серов продолжил выпускать пластинки: в 1993 году вышел альбом «Сюзанна», а в 1997 — «Ностальгия по тебе». В новое тысячелетие музыкант вошел с лирическим альбомом «Мишель» (2002), который посвятил своей дочери, а позже выпустил пластинку «Моя богиня» (2002). Всего в дискографии Александра Серова 13 студийных альбомов, последний из которых — «Крик на причале» — вышел в 2020 году.

Александр Серов на сцене, 1996 год Игорь Уткин/ТАСС

Личная жизнь Александра Серова

Александр Серов был официально женат один раз. Со своей супругой, гимнасткой Еленой Стебеневой, он познакомился в 1990 году на съемках клипа «Ты меня любишь». Через год влюбленные поженились, а в 1993 году у супругов родилась дочь Мишель (правда, еще до этого у них был первенец, но малыш скончался вскоре после появления на свет).

Бывшая жена Александра Серова Елена elenaavores_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В конце нулевых отношения пары начали портиться, а в 2010-м Серов и Стебенева развелись. Их расставание сопровождалось громкими публичными заявлениями и взаимными претензиями: Александр обвинял Елену в расточительстве и пьяных истериках, на что она, в свою очередь, рассказывала о многочисленных любовницах мужа и рукоприкладстве с его стороны. Сам артист эти обвинения отрицал, настаивая на том, что их отношения были сложными, но никогда не выходили за рамки обычных семейных конфликтов.

Скандалы с Александром Серовым

Вскоре после скандального развода имя Серова вновь зазвучало в СМИ: в конце 2010 года журналистка Надежда Тилер заявила, что в начале 90-х родила от артиста дочь Кристин. Певец долгое время отказывался признавать ребенка, однако в 2018 году факт отцовства был подтвержден генетической экспертизой.

В феврале того же 2018-го сам Серов в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказал о другой своей внебрачной дочери Алисе, матерью которой стала питерская поэтесса Валентина Аришина. Артист подчеркнул, что их связь была кратковременной, а о появлении ребенка он узнал значительно позже.

Александр Серов на сцене, 2023 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Еще одна резонансная история произошла летом 2018 года: экс-участница «Дома 2» Дарья Друзьяк утверждала, что у нее с артистом был роман, после чего обвинила его в изнасиловании и рукоприкладстве. Серов все отрицал, однако вскоре девушка подлила масла в огонь утверждением, что беременна от певца. Артист обратился с заявлением о клевете в Следственный комитет, а позже Друзьяк призналась, что потеряла ребенка в результате выкидыша.

Чем сегодня занимается Александр Серов

Несмотря на отсутствие новых хитов, Александр Серов остается востребованным артистом: он регулярно выступает с сольными программами и принимает участие в ретро-концертах, а также активно гастролирует по России и странам СНГ.

Дочь Серова Мишель пошла по его стопам: девушка окончила эстрадно-джазовый факультет Российской академии музыки имени Гнесиных и стала певицей. Сегодня Мишель выступает сольно, участвует в телевизионных проектах и нередко выходит на сцену вместе с отцом. В частности, в 2021 году они вместе приняли участие в музыкальном проекте «Дуэты», где исполнили знаменитую песню из кинофильма «Земля Санникова» «Есть только миг».

Александр Серов с дочерью Мишель mishel_serova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В конце 2023 года Александр Серов неожиданно стал кумиром молодой аудитории после того, как его хит «Как быть» прозвучал в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Композиция быстро разошлась по соцсетям и стала вирусной, а в начале 2024 года актер Леон Кемстач, сыгравший одну из ключевых ролей в сериале, представил собственную версию песни и выпустил клип, чем еще больше усилил интерес к оригиналу.