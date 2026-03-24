Лавров предупредил о последствиях агрессии против Ирана

Лавров: действия США и Израиля против Ирана грозят всей мировой торговле
Kevin Lamarque/Reuters

Военная операция США и Израиля против Ирана не только дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, но и влияет на всю мировую торговлю и безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда Горчакова, передает РИА Новости.

«Ситуация чревата дестабилизацией не только зоны Персидского залива, что уже произошло, и не только всего Ближнего Востока, что происходит, но и мировой торговли, энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций», — говорится в сообщении министра.

Он отметил, что за последние месяцы и недели все мировое сообщество стало свидетелем драматических событий на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

К подобным трагическим ситуациям привели попытки Запада сохранить остатки своего доминирования, добавил Лавров.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сложившаяся ситуация в Ормузском проливе может вызвать сельскохозяйственный кризис.

Ранее Тегеран отметил, что не видит необходимости в минировании Персидского залива.

 
