На Западе рассказали, какое событие погрузит экономику в хаос и изменит миропорядок

Неспособность США сдержать претензии Китая на Тайвань может погрузить мировую экономику в хаос, разрушить альянсы во главе с США, а также позволить Китаю доминировать в регионе и «перекроить мировой порядок». Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на книгу исследователя Эйка Фрейманна «Защита Тайваня: стратегия предотвращения войны с Китаем».

«Ставки чрезвычайно высоки. Согласно анализу Фрейманна, неспособность сдержать Китай в Тайваньском проливе будет иметь системные последствия, потенциально «погрузит мировую экономику в хаос, разрушит альянсы США и позволит Китаю доминировать в регионе и перекроить мировой порядок»», — пишет издание.

Газета отмечает, что в марте разведывательное сообщество США рассказало, что у Китая на столе нет «фиксированного графика» захвата Тайваня. При этом в книге Фрейманна сказано, что Китай ведет политику «медленного удушения» Тайваня.

«Эта политика включает в себя постоянные вторжения в воздушное пространство Тайваня, кибератаки на энергосистемы и больницы острова, а также военное присутствие настолько близко к побережью, что это воспринимается как новая норма. <…> Цель — сломить волю. Пекин хочет, чтобы сопротивление обходилось так дорого и было настолько утомительным, что в конце концов Тайбэй и Вашингтон просто сдадутся», — пишет издание.

Фрейманн отмечает, что стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе «теряет свою эффективность». И, считает исследователь, для противодействия стратегии Китая США должны объединить свою военную мощь, экономическое влияние, технологическое лидерство и дипломатическое взаимодействие в «единый, последовательный план предотвращения войны», чтобы сделать атаку Китая на Тайвань «не только дорогостоящей, но и самоубийственной для китайской экономики».

В марте агентство Reuters сообщило о том, что США подготовили крупный пакет вооружений для Тайваня, который может быть подписан президентом США Дональдом Трампом после поездки в Китай.

Также в марте представитель китайского управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа предложил Тайваню энергетическую стабильность в обмен на «мирное воссоединение». А глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань не был и не станет государством, а любые попытки создать «два Китая» обречены на провал.

Ранее власти Китая заявили, что будут наносить удары по сепаратистам на Тайване.