Китай призвал Европу отбросить протекционизм и вместе создавать мировой рынок

Molpix/Shutterstock/FOTODOM

Евросоюзу следует избегать протекционизма при установлении международных связей, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы надеемся, что европейская сторона откажется от «мышления с нулевой суммой», будет избегать введения протекционистских мер, станет рационально и объективно оценивать развитие Китая», — поделился дипломат.

По его словам, КНР готова совмещать роли «мировой фабрики» и мирового рынка, возможностями которого могли бы воспользоваться европейские партнеры.

Линь Цзянь напомнил, что Китай скоро вступит в новую 15-летку. Он считает, что Евросоюзу следует воспользоваться открывающимися в связи с этим возможностями.

Представитель МИД КНР призвал европейские страны «способствовать оптимизации и сбалансированному развитию торговли, а также сообща поддерживать открытую и инклюзивную международную торгово-экономическую среду».

Недавно власти ЕС ввели санкции против китайских компаний, обвинив их в причастности к хакерским атакам.

Ранее в Китае восхитились словами Путина о провале плана ЕС отказаться от российского газа.

 
