МИД КНР призвал ЕС отказаться от протекционизма во внешней торговле

Евросоюзу следует избегать протекционизма при установлении международных связей, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы надеемся, что европейская сторона откажется от «мышления с нулевой суммой», будет избегать введения протекционистских мер, станет рационально и объективно оценивать развитие Китая», — поделился дипломат.

По его словам, КНР готова совмещать роли «мировой фабрики» и мирового рынка, возможностями которого могли бы воспользоваться европейские партнеры.

Линь Цзянь напомнил, что Китай скоро вступит в новую 15-летку. Он считает, что Евросоюзу следует воспользоваться открывающимися в связи с этим возможностями.

Представитель МИД КНР призвал европейские страны «способствовать оптимизации и сбалансированному развитию торговли, а также сообща поддерживать открытую и инклюзивную международную торгово-экономическую среду».

Недавно власти ЕС ввели санкции против китайских компаний, обвинив их в причастности к хакерским атакам.

Ранее в Китае восхитились словами Путина о провале плана ЕС отказаться от российского газа.