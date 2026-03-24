Отец футболиста, убившего бизнесвумен, рассказал о вербовке сына мошенниками

Отец футболиста «Урала»-2 Даниила Секача Дмитрий Секач заявил, что мошенники больше месяца вербовали его сына на преступление. Его слова приводит РИА Новости.

«С середины февраля он начал или очень коротко отвечать на сообщения, или вообще не отвечал. Мошенники ему запрещали общаться с родными», — сказал Секач.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов». Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный, которым оказался Секач, избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. Подельники футболиста похитили деньги и ценности.

Секач признал вину, он заявил, что действовал под влиянием мошенников. Защита футболиста планирует добиваться более мягкой статьи для своего подопечного.

Ранее сообщалось о том, что Секачу грозит до 20 лет тюрьмы (https://www.gazeta.ru/sport/news/2026/03/16/28070743.shtml) за убийство бизнесвумен.

Теперь вы знаете
Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться? Инструкция по применению
