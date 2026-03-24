У бывшего вице-губернатора Приморья могут изъять имущество

Прокуратура Приморского края потребовала изъять имущество у бывшего вице-губернатора региона Эдуарда Портнова, а также членов его семьи и подконтрольных организаций. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов края.

По ее информации, соответствующий иск поступил в Советский районный суд Владивостока. Речь идет об имуществе, которое было получено коррупционным путем. Прокуратура обратилась в суд с требованием о конфискации в доход государства 17 земельных участков, 47 зданий, 36 помещений, двух сооружений и пяти машино-мест. В доход государства также собираются взыскать 61,9 млн рублей как эквивалент стоимости ранее проданных объектов недвижимости.

В октябре 2017 года Портнов был уволен с должности вице-губернатора Приморского края, отвечавшего за вопросы градостроительства, регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства. Такое решение было принято после проверки ряда объектов исполнявшим на тот момент обязанности губернатора региона Андреем Тарасенко. В пресс-службе правительства края заявляли, что отставка Портнова связана с «отсутствием динамики по стройкам и полным отсутствием контроля».

