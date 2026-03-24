В Польше раскритиковали президента Навроцкого за визит в Венгрию

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента Кароля Навроцкого за визит в Венгрию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Общественное мнение волнует вопрос визита в Венгрию, в Будапешт, в самое сердце избирательной кампании президента Навроцкого, несмотря на рекомендации польского правительства и несмотря на интересы Польши?» — сказал Туск, открывая заседание кабмина.

Он уточнил, что основные претензии Польши касаются препятствий правительства Венгрии от финансирования поставок вооружения Украине.

23 марта Навроцкий посетил Будапешт и встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций из-за остановки Украиной поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». А 19 марта Евросоюз не утвердил предоставление военного кредита для Украины из-за вето Венгрии и Словакии.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит добиваться выдачи кредита Украине «тем или иным способом». Издание Politico писало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии может выделить Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, для которых не нужно согласие всех членов союза.

Ранее глава МИД Польши обвинил Венгрию в удержании Украины в «заложниках».