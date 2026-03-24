В Кремле рассказали о ближайших планах Путина

Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, проведет заседание Совета по культуре. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По ее информации, глава государства примет участие в заседании в режиме видеоконференции. В ходе него будет обсуждаться широкий круг вопросов, посвященных киноиндустрии, литературе, балетному искусству.

Также в среду российский лидер поучаствует в церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премий за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год.

25 марта в России отмечается День работника культуры.

В начале текущего месяца Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства будет увеличен на 377 млн рублей. Речь идет об указе от 31 декабря 2015 года №688 «О грантах президента РФ в области культуры и искусства». Глава государства поручил утвердить бюджет на выплату грантов в этой сфере в размере 9373,9 млн рублей в год.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу культуры.