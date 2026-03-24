Названы лауреаты премий президента молодым деятелям культуры

Названы имена лауреатов президенитских премий молодым деятелям культуры 2025 года и в области литературы и искусства за произведения и проекты для детей и юношества 2025 года. Об этом сообщается на сайте Кремля со ссылкой на помощника президента, секретаря Совета при президенте по культуре Владимира Мединского и заместителя председателя Совета при президенте по культуре Карена Шахназарова.

Премии президента для молодых деятелей культуры 2025 года присуждены главному режиссеру Красноярского театра юного зрителя Мурату Абулкатинову — за вклад в развитие отечественного театрального искусства, артисту драмы Московского театра Олега Табакова Владиславу Миллеру — за вклад в сохранение и развитие традиций российского театра и кино, а также артистам Игорю Морозову, Алине Черташ, Полине Шабуниной — за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко», поставленной на сцене Государственного академического Большого театра России.

В свою очередь, премии президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества 2025 года присуждены Анатолию Кислякову, художественному руководителю АНО «Хоровое объединение последователей творчества В.С.Попова «Большой детский хор Попова», радиоканалу «Детское радио», Музею истории военной формы.

Ранее сообщалось, что в Москве в День работника культуры пройдет церемония вручения Национальной премии для управленцев в сфере культуры.