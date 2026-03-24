Несколько пациенток пожаловались на осложнения после операции у московского хирурга

Московского пластического хирурга заподозрили в серии врачебных ошибок, из-за которых пострадало несколько пациенток, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«Росздравнадзор просит пострадавших женщин предоставить информацию об инцидентах для принятия мер реагирования», – уточнила советник руководителя ведомства Ольга Малева.

На действия пластического хирурга Леонида Николенко пожаловались несколько женщин. Как ранее писал Telegram-канал «Shot проверка», у одной из его пациенток поражен лицевой нерв, у другой — мышцы лица, из-за чего она не может закрыть глаз и с трудом двигает ртом.

Третья пациентка столкнулась с сильным воспалением в груди после операции, а еще одна девушка вновь попала на операционный стол, где хирурги извлекли импланты, установленные Николенко, из-за угрозы некроза. Не исключено, что пострадавших от действий медика, может быть еще больше.

