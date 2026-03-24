Конфликт расширяется: Саудовская Аравия и ОАЭ могут вступить в войну с Ираном

WSJ: Саудовская Аравия и ОАЭ могут вступить в войну против Ирана

Саудовская Аравия и ОАЭ обсуждают возможность прямого участия в конфликте против Ирана, сообщают западные СМИ. Пока речь идет о поддержке США — предоставлении баз и экономическом давлении, однако в Эр-Рияде уже рассматривают ввод войск, а в Абу-Даби хоть и сосредоточились на санкциях, не исключают военного участия. Вовлекутся ли страны Персидского залива в войну — в материале «Газеты.Ru».

Залив меняет позицию

Страны Персидского залива постепенно ужесточают свою позицию в отношении Ирана и все активнее включаются в поддержку кампании США. Как сообщила The Wall Street Journal, на фоне продолжающихся ударов, приходящихся по странам региона и усиливающих риски вокруг Ормузского пролива, союзники Вашингтона начали менять подход — от осторожной дистанции к более прямому участию.

Пока речь идет о косвенной поддержке: предоставлении США инфраструктуры и давлении на финансовые потоки Тегерана. Однако, как отметили источники газеты, давление растет, и в регионе уже обсуждают переход к более жестким шагам.

В частности, Саудовская Аравия изменила свою прежнюю позицию и разрешила американским военным использовать авиабазу имени короля Фахда. По данным WSJ, наследный принц Мухаммед бин Салман рассматривает возможность присоединения к ударам США, а один из собеседников издания назвал вступление королевства в войну «вопросом времени».

Объединенные Арабские Эмираты, в свою очередь, пока делают ставку на экономическое давление. Как отметила WSJ, власти страны обсуждают заморозку иранских активов на миллиарды долларов и уже закрывают иранские учреждения в Дубае, при этом не исключая, что в дальнейшем могут рассмотреть и военное участие.

Последнее предупреждение

Страны Персидского залива, несмотря на тесные связи с Вашингтоном, недовольны тем, что не могут существенно влиять на решения администрации президента США Дональда Трампа, сообщили арабские источники The Wall Street Journal. По их словам, государства региона едины в жестком отношении к Ирану, но раздражены тем, что их позиция практически не учитывается.

Параллельно лидеры стран залива, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ, пытаются воздействовать на Вашингтон через прямые контакты, добиваясь более жестких действий против Ирана.

Напряжение в регионе продолжает расти: страны Залива уже предупредили Тегеран о готовности ответить на ракетные удары по их территории, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Страны Персидского залива сейчас под интенсивными ударами. Они задаются вопросом, почему Иран целится по их территориям, говорят, что они к этой войне не имеют отношения. По их словам, эти атаки неоправданны и им необходимо на них ответить», — объяснил он.

Что говорят в Тегеране

В Тегеране уже дали понять, что быстро завершить конфликт не получится. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что противостояние будет продолжаться до тех пор, пока США не снимут санкции, не выплатят компенсации за причиненный ущерб и не предоставят международно-правовые гарантии от нового вмешательства .

Еще жестче накануне высказался Совет обороны Ирана. Там предупредили, что в случае удара по побережью страны или принадлежащим ей островам Тегеран заминирует все морские пути в Персидском заливе.

Иран уже ограничил проход судов через Ормузский пролив, допуская корабли только по согласованию и лишь для тех государств, которые Тегеран не считает враждебными.

Как на ситуацию смотрит Москва

Россия внимательно следит за развитием конфликта вокруг Ирана и не считает происходящее чужой для себя темой, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, руководство МАГАТЭ недостаточно жестко реагирует на угрозы ядерной безопасности, которые несет война Израиля и США против Ирана .

На этом фоне Владимир Путин в поздравлении иранскому руководству по случаю Навруза подчеркнул, что Россия остается для Ирана верным другом и надежным партнером в нынешний сложный период.