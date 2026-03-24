В Ростове незнакомец убедил женщину открыть дверь, избил ее и похитил полмиллиона рублей

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Ростове-на-Дону полиция задержала местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на женщину, злоумышленник убедил потерпевшую открыть дверь, избил ее и похитил более полумиллиона рублей и два телефона. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

В полицию обратилась местная жительница с заявлением о разбойном нападении. Женщина рассказала, что к ней в дверь позвонил незнакомец. Мужчина убедил хозяйку впустить его, войдя в квартиру, он напал на потерпевшую, жестоко избил, похитил 585 тысяч рублей и скрылся.

Стражи порядка установили личность грабителя, им оказался житель Ростова. В ходе следствия похищенное имущество изъяли и вернули владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о разбое, суд отправил его под стражу.

До этого в Чите грабитель выхватил у продавца лоток с украшениями на 1 млн рублей. Оперативники быстро установили личность подозреваемого — им оказался житель Сретенского района, не имеющий постоянного жилья и работы. Его задержали на улице, когда он садился в такси. Возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере.

Ранее в Новокузнецке сиделка украла деньги у подопечной.

 
Теперь вы знаете
Действительно ли белый шум успокаивает и как им правильно пользоваться? Инструкция по применению
