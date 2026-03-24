В США с прошлого года начали таинственно исчезать ученые из одной отрасли

Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

В США таинственным образом исчезают ученые из оборонной сферы. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

По его словам, специалисты начали пропадать с середины 2025 года. Все они работали в одной области: «Передовые аэрокосмические двигатели, физика плазмы, термоядерный синтез, ракетные технологии». В частности, Боуз напомнил о бесследном исчезновении аэрокосмического инженера Моники Хасинто Резы в июне прошлого года. Журналист обратил внимание, что ее тело так и не нашли. Также в марте 2026-го пропал генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасланд, который занимался изучением НЛО.

На некоторых ученых было совершено покушение, отметил Боуз. Например, в директора Центра плазменной науки и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лоурейро, а также в астрофизика Карла Грильмайера из Калифорнийского технологического института стреляли. Они не выжили. Журналист усомнился в случайности совпадения всех этих инцидентов.

«Эти случаи демонстрируют жуткое сходство, особенно исчезновения Резы и Маккасланда во время походов», — написал он.

Тем временем официальные ведомства в США, включая ФБР и местные полицейские управления, не делали заявлений о связи этих происшествий. По каждому из случаев были возбуждены уголовные дела.

Ранее в США уничтожили самый крупный архив рассекреченных документов об НЛО.

 
