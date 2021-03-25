Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Спорт

Дзюба вернулся с голом: Россия победила Мальту в отборе на ЧМ-2022

Сборная России по футболу одержала гостевую победу над командой Мальты в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Встреча, которая состоялась Та-Кали, завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

В составе победителей забитыми мячами отличились Артем Дзюба, который отметился уже 27-м голом в футболке национальной команды и поднялся на второе место в списке бомбардиров сборной за всю ее историю, а также Марио Фернандес и Александр Соболев. У хозяев поля автором единственного гола стал Джозеф Мбонг.

Следующим соперником сборной России станет команда Словении, которая в параллельном матче одолела хорватов (1:0). Встреча состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Затем, 30 марта, подопечные Черчесова на выезде сыграют со Словакией, которая в первом туре не справилась с еще одним аутсайдером группы H Кипром (0:0).

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

close
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Мальты и России, 24 марта 2021 года Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира &mdash; 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира &mdash; 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира &mdash; 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира &mdash; 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Владимир Путин отдохнул в тайге
Владимир Путин отдохнул в тайге
Жади из сериала «Клон»: 20 лет спустя
Жади из сериала «Клон»: 20 лет спустя
В пузыре, без флага и гимна: российские фигуристы поехали на ЧМ
В пузыре, без флага и гимна: российские фигуристы поехали на ЧМ
Главный реформатор 90-х: 65 лет со дня рождения Егора Гайдара
Главный реформатор 90-х: 65 лет со дня рождения Егора Гайдара
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 между сборными командами Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Во время 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Мальты и России, 24 марта 2021 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Спорт /
Брал Кубок УЕФА, обижал Россию на ЧМ: кто возглавит ЦСКА
Брал Кубок УЕФА, обижал Россию на ЧМ: кто возглавит ЦСКА
11
Спорт /
В пузыре, без флага и гимна: российские фигуристы поехали на ЧМ
В пузыре, без флага и гимна: российские фигуристы поехали на ЧМ
13
Спорт /
UFC сдался и отпустил: Хабиб окончательно ушел из спорта
UFC сдался и отпустил: Хабиб окончательно ушел из спорта
13
Спорт /
В Челябинске простились с хоккеистом Файзутдиновым
В Челябинске простились с хоккеистом Файзутдиновым
9
Спорт /
Профессор для Плющенко и Туктамышевой: Алексею Мишину — 80
Профессор для Плющенко и Туктамышевой: Алексею Мишину — 80
13
Спорт /
Юбилей чемпиона: Сергею Семаку — 45
Юбилей чемпиона: Сергею Семаку — 45
11
Спорт /
Гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП
Гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП
9
Спорт /
Последний российский клуб в еврокубках проиграл загребскому «Динамо»
Последний российский клуб в еврокубках проиграл загребскому «Динамо»
11
Спорт /
Ушел из жизни легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
Ушел из жизни легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
15
Все фоторепортажи