Общество

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона на Грайворон

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Грайвороне Белгородской области местный житель получил ранения в результате атаки украинского дрона на частный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От детонации в частном доме и надворной постройке выбиты окна, посечены кровли и забор», — уточнил глава региона.

По словам Гладкова, прибывшие на место происшествия медики констатировали у пострадавшего баротравму и оказали помощь. Он отметил, что от госпитализации мужчина отказался.

В Минобороны России ранее сообщили, что за ночь над российскими регионами дежурные силы противовоздушной обороны выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 мск 22 января до 7:00 мск 23 января. Больше всего дронов сбили над Белгородской областью — семь аппаратов. Еще два беспилотника уничтожили над Воронежской областью. По одному БПЛА средства ПВО перехватили над территориями Брянской, Пензенской и Астраханской областей.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал об обстановке в регионе после атаки дронов.

