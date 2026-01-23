Подавший сигнал бедствия самолет с россиянами благополучно сел в Китае

Самолет авиакомпании Azur Air, ранее подавший аварийный сигнал, успешно совершил посадку в аэропорту китайского города Ланьчжоу. Об этом сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.

По его информации, посадка прошла в штатном режиме, никто из находившихся на борту не пострадал.

Во время полета Boeing 757-2Q8 подал сигнал 7700, который используется при возникновении чрезвычайной или аварийной ситуации и требует повышенного внимания диспетчерских служб. По информации источников SHOT, причиной мог стать отказ одного из двигателей, однако официального подтверждения этому пока не приводится.

Перед посадкой экипаж некоторое время выполнял круги над аэродромом, вырабатывая топливо. На борту находились 238 пассажиров. Лайнер вылетел из Пхукета более четырех часов назад и изменил маршрут на середине пути.

Этой ночью самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярске. По предварительным данным, отметила авиакомпания, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна, что было вызвано воздействием низких температур.

Ранее самолет Дубай — Москва также подавал сигнал бедствия и кружил в небе для выработки топлива.