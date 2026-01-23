Размер шрифта
Директор Антонова ответил, стало ли состояние здоровья поводом для завершения карьеры

Директор Юрия Антонова Давыдов назвал неправдой новость о завершения карьеры
Александр Вильф/РИА Новости

Концертный директор народного артиста России Юрия Антонова Олег Давыдов заявил, что слухи о завершении концертной деятельности его подопечного из-за проблем со здоровьем неправда. Cлова представителя певца передаетТАСС.

«Не соответствует [действительности]», — сказал Давыдов.

Таким образом, подчеркивает агентство, концертный директор ответил на вопрос, связано ли решение Антонова завершить выступления с его здоровьем.

Накануне Telegram-канал Mash заявлял, что 81-летний Антонов прекращает давать масштабные концерты и теперь соглашается только на частные выступления из-за проблем со здоровьем. Утверждалось, что певец не готов выдерживать длительные нагрузки из-за ухудшения слуха, повышенного давления и возрастных ограничений. Несмотря на это, Антонов продолжает выступать для состоятельных заказчиков как в России, так и за границей, подчеркивал Mash.

24 декабря стало известно, что Валерий Леонтьев исполнил свои песни на частной вечеринке за 15 млн рублей, несмотря на то, что завершил музыкальную карьеру в 2024 году.

Ранее кинокритик раскрыл шансы номинированного на «Оскар» Бронзита получить награду. 

