Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком

В Красноярске пропавшая накануне девушка пришла домой сама
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Девушку, которая пропала в один день с подростком из Красноярска, нашлась. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Соответствующую информацию подтвердили в Следственном комитете. По данным Telegram-канала, несовершеннолетняя вернулась домой сама. Как рассказала мать, ее дочь не пострадала.

«Школьница пока не признается, где пропадала», – сообщается в публикации.

Девушка заявила, что не знакома с 14-летним подростком, который пропал в один день с ней.

Молодой человек покинул дом накануне. Когда домой вернулся его отец, он заметил, что дома вскрыт сейф, а подростка нигде нет.

Помимо этого, семье стали поступать требования о выкупе. Неизвестные переписывались с главой семьи и не разрешали ему говорить с сыном. Сам юноша записал видео, на котором просил выполнить условия неизвестных.

Как выяснили правоохранители, несовершеннолетний ушел куда-то с незнакомцем. По словам женщины-таксиста, которая везла юношу, с ним была женщина. Обоих она высадила в трех километрах от автомойки.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о похищении подростка в Красноярске.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690685_rnd_7",
    "video_id": "record::03538429-4fc1-477a-bd2d-18e4b0a20351"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+