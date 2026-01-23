В Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком

Девушку, которая пропала в один день с подростком из Красноярска, нашлась. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Соответствующую информацию подтвердили в Следственном комитете. По данным Telegram-канала, несовершеннолетняя вернулась домой сама. Как рассказала мать, ее дочь не пострадала.

«Школьница пока не признается, где пропадала», – сообщается в публикации.

Девушка заявила, что не знакома с 14-летним подростком, который пропал в один день с ней.

Молодой человек покинул дом накануне. Когда домой вернулся его отец, он заметил, что дома вскрыт сейф, а подростка нигде нет.

Помимо этого, семье стали поступать требования о выкупе. Неизвестные переписывались с главой семьи и не разрешали ему говорить с сыном. Сам юноша записал видео, на котором просил выполнить условия неизвестных.

Как выяснили правоохранители, несовершеннолетний ушел куда-то с незнакомцем. По словам женщины-таксиста, которая везла юношу, с ним была женщина. Обоих она высадила в трех километрах от автомойки.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о похищении подростка в Красноярске.