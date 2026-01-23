Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Кличко призвал граждан покинуть Киев

Мэр Кличко призвал жителей Киева делать запасы и уезжать на фоне энергокризиса
Alina Smutko/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города собрать запасы и уезжать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация в украинской столице крайне сложная «и это может быть еще не самый сложный момент».

«Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их», — написал градоначальник.

21 января Кличко заявлял, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 4000 домов в Киеве остаются без тепла, почти 60% города — без электричества.

20 января Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690541_rnd_1",
    "video_id": "record::662abd7a-6fdd-4ccd-a6d1-af35f9575847"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+