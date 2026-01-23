Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС

В МВД РФ объяснили, что делать в случае передачи мошенникам кода из СМС
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты советуют прекратить общение с теми, кто запрашивает код из СМС, не верить тем, кто будет предлагать помощь в дальнейших действиях, и обновить пароли. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В ведомстве добавили, что необходимо проверить все значимые сервисы: почту, «Госуслуги», банковские приложения, маркетплейсы и электронную почту. Кроме того, необходимо обновить пароли, завершить все активные сессии и включить двухфакторную аутентификацию.

С начала 2026 года в России также зафиксировали рост активности мошенников, которые знакомятся с потенциальными жертвами в социальных сетях и дейтинг-сервисах, а затем приглашают их на свидание в кино, театр или на концерт. Под предлогом покупки билетов злоумышленники направляют ссылки на поддельные сайты, визуально неотличимые от популярных билетных платформ, где у пользователей похищаются деньги, предупредил директор технического департамента компании в сфере информационной безопасности RTM Group Федор Музалевский.

Ранее МВД советовало использовать функцию «Доверенный контакт» для защиты аккаунтов пожилых людей на «Госуслугах».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690793_rnd_3",
    "video_id": "record::9e740e70-89dc-4d27-af31-1a6527014e20"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+