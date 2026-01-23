В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС

Специалисты советуют прекратить общение с теми, кто запрашивает код из СМС, не верить тем, кто будет предлагать помощь в дальнейших действиях, и обновить пароли. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В ведомстве добавили, что необходимо проверить все значимые сервисы: почту, «Госуслуги», банковские приложения, маркетплейсы и электронную почту. Кроме того, необходимо обновить пароли, завершить все активные сессии и включить двухфакторную аутентификацию.

С начала 2026 года в России также зафиксировали рост активности мошенников, которые знакомятся с потенциальными жертвами в социальных сетях и дейтинг-сервисах, а затем приглашают их на свидание в кино, театр или на концерт. Под предлогом покупки билетов злоумышленники направляют ссылки на поддельные сайты, визуально неотличимые от популярных билетных платформ, где у пользователей похищаются деньги, предупредил директор технического департамента компании в сфере информационной безопасности RTM Group Федор Музалевский.

Ранее МВД советовало использовать функцию «Доверенный контакт» для защиты аккаунтов пожилых людей на «Госуслугах».