В Совфеде рассказали, кто может сорвать переговоры в ОАЭ

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в ОАЭ могут зайти в тупик из-за позиции украинской стороны. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комиссии СФ по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Очевидно, что американцы искренне настроены на то, чтобы способствовать завершению военных действий между Россией и Украиной. Москва также всегда поддерживала любые переговоры. Однако у меня есть большие сомнения в том, что украинская сторона конструктивно настроена на встречу в Абу-Даби», — сказал сенатор.

По его мнению, во время встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на последнего было оказано большое давление и он был вынужден согласиться на трехсторонний формат встречи.

«Мощное давление со стороны американцев и отсутствие необходимой поддержки вынудили Зеленского пойти на встречи в трехстороннем формате. Однако он будет делать все, чтобы переговоры либо зашли в тупик, либо затянулись на неопределенное время, либо были сорваны вообще. Нечто подобное мы уже проходили в Стамбуле в 2022 году, поэтому я к встречам в ОАЭ пока отношусь с осторожностью и всем возможным скептицизмом», — рассказал Джабаров.

Основной вопрос, от которого будет отталкиваться российская российская сторона в переговорах, — это вопрос территории, напомнил сенатор. Джабаров считает, что если этот вопрос не будет решен, то и дальше говорить будет не о чем.

По итогам ночной встречи американской делегации с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле стороны договорились о продолжении контактов. В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.

Ранее в России назвали главные темы предстоящей встречи в ОАЭ.