Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В Совфеде рассказали, кто может сорвать переговоры в ОАЭ

Сенатор Джабаров: Зеленский сделает все, чтобы переговоры в ОАЭ зашли в тупик
Thomas Peter/Reuters

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в ОАЭ могут зайти в тупик из-за позиции украинской стороны. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комиссии СФ по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Очевидно, что американцы искренне настроены на то, чтобы способствовать завершению военных действий между Россией и Украиной. Москва также всегда поддерживала любые переговоры. Однако у меня есть большие сомнения в том, что украинская сторона конструктивно настроена на встречу в Абу-Даби», — сказал сенатор.

По его мнению, во время встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на последнего было оказано большое давление и он был вынужден согласиться на трехсторонний формат встречи.

«Мощное давление со стороны американцев и отсутствие необходимой поддержки вынудили Зеленского пойти на встречи в трехстороннем формате. Однако он будет делать все, чтобы переговоры либо зашли в тупик, либо затянулись на неопределенное время, либо были сорваны вообще. Нечто подобное мы уже проходили в Стамбуле в 2022 году, поэтому я к встречам в ОАЭ пока отношусь с осторожностью и всем возможным скептицизмом», — рассказал Джабаров.

Основной вопрос, от которого будет отталкиваться российская российская сторона в переговорах, — это вопрос территории, напомнил сенатор. Джабаров считает, что если этот вопрос не будет решен, то и дальше говорить будет не о чем.

По итогам ночной встречи американской делегации с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле стороны договорились о продолжении контактов. В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.

Ранее в России назвали главные темы предстоящей встречи в ОАЭ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690721_rnd_2",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+