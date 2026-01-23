Размер шрифта
Общество

Россиянка, предположительно, выдумавшая диагноз сыну, собирала миллионы на его лечение

Baza: мать из РФ собирала деньги на лечение сына от выдуманных болезней
Shutterstock/FOTODOM

Постоянные сборы на медицинские манипуляции для сына закончились для россиянки обращением в органы опеки. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, первый крупный сбор женщина по имени Лидия организовала в 2021 году. Тогда мальчику требовалась операция на перегородке, так как у него якобы постоянно шла кровь из носа и наблюдались проблемы с дыханием ночью.

В последствии сумма сборов постепенно увеличивалась. Вместе с сыном Лидия консультировалась во множестве медучреждений. При этом она открыла сбор на $500 тысяч (почти 38 млн рублей) на операцию по пересадке костного мозга в Израиле. Однако московские медики не увидели в ней необходимости.

«Врачи федерального центра, где ребенок проходил обследование, уверены, что показаний к трансплантации костного мозга у малыша нет», – сообщается в публикации.

Информацию о происходящем передали в органы опеки и в полицию. Не исключается, что мать придумывает опасные диагнозы ребенку и страдает «синдромом Мюнхгаузена» – расстройство, при котором человек намеренно преувеличивает проблемы с самочувствием, чтобы обратить на себя внимание и вызвать сочувствие.

Ранее модель осталась почти без половины черепа, предположительно, из-за избиения возлюбленным.

