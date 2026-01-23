Размер шрифта
Общество

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за холодов

В Москве городские службы привели в режим повышенной готовности из-за погоды
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

В Москве городские службы привели в режим повышенной готовности из-за морозов. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В столице ожидается похолодание до -28°C.

«В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — сказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что морозы до −20°C сохранятся в Москве как минимум до середины следующей недели. Он уточнил, что в выходные ночные температуры в столице могут опускаться до −20…−25°C, а днем столбики термометров будут показывать от −15 до −20°C.

По словам Вильфанда, пока сложно назвать точную дату изменения погодной ситуации, однако, по предварительным расчетам, потепление ожидается в среду, 28 января. Он пояснил, что к этому времени атмосферное давление начнет снижаться, что приведет к росту температур.

Ранее врач рассказала, как справиться с метеозависимостью самостоятельно.

