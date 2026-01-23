Размер шрифта
Общество

В Красноярске пропавшего мальчика ищут десятки волонтеров

ЛизаАлерт: в Красноярске пропавшего мальчика ищут 30 добровольцев
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске пропавшего 14-летнего мальчика ищут 30 волонтеров. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

«На данный момент заявилось более 30 добровольцев. Да, отряд «ЛизаАлерт» Красноярского края действует в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции и Следственного комитета, все задачи согласуются в оперативном порядке. Штаб развёрнут в Октябрьском районе», — сказали агентству.

О том, что юноша исчез, стало известно утром в пятницу, 23 января. Его отец обратился в правоохранительные органы, которые выяснили, что несовершеннолетний шел по одной из улиц города вместе с неизвестным.

Также глава семьи рассказал, что в день исчезновения кто-то взломал его сейф. Неизвестные тем временем стали требовать у мужчины выкуп. Обращение к родителю записал также сам юноша, попросив следовать указаниям.

Позже Telegram-канал Kras Mash писал, что школьник ехал в машине с неизвестной женщиной. Так, по данным СМИ, в беседе с сотрудниками правоохранительных органов женщина-таксист рассказала, куда везла пассажиров. По ее словам, она высадила школьника и незнакомку в трех километрах от автомойки на Высотной улице.

Ранее в Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком.

