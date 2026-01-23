Размер шрифта
Армия

Военный эксперт оценил ситуацию под Константиновкой в ДНР

Полковник Киселев сообщил о сложной ситуации под Константиновкой в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Ситуация под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР) остается одной из самых сложных в зоне боевых действий. Об этом в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, украинские военнослужащие подготовили промышленную и высотную застройку в самом городе к многомесячной обороне.

«И на окраинах оборона очень серьезная: минные поля, эшелонированные фортификации и, главное, значительные резервы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru») и боеприпасов. На подходах к городу пристрелян буквально каждый метр», — заявил Киселев.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовились к сражениям очень тщательно.

В то же время эксперт обратил внимание, что пока преждевременно говорить о боях в многоэтажной застройке. Из-за усложняющих логистику погодных условий такие сражения начнутся не раньше весны, считает полковник.

8 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что штурмовики и солдаты групп закрепления Вооруженных сил РФ заходят в Константиновку с южного направления и ведут бои на территории населенного пункта. В декабре прошлого года российское министерство обороны заявил о контроле над 45% города.

Ранее военный эксперт рассказал о ежедневных контратаках ВСУ у Константиновки.

