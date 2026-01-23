В НАТО рассказали о работе над укреплением обороны в Арктике

Рютте: НАТО работает с Данией над укреплением безопасности в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что работает с премьер-министром Дании Метте Фредериксен над укреплением сдерживания и обороны в Арктике. Об этом Рютте написал в соцсети X на фоне притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите Евросоюза было принято решение увеличить закупки вооружений и военной техники для боевых действий в Арктической зоне и, в том числе, закупить ледоколы.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

22 американский лидер сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее в МИД России оценили влияние ситуации с Гренландией на Северный морской путь.