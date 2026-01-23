Хоккеист Малкин не намерен пока завершать карьеру в НХЛ

Малкин: я никогда не говорил, что хочу закончить карьеру

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сообщил, что пока не собирается завершать карьеру. Его слова приводит PGHHockeynow.

«Я никогда не говорил, что хочу закончить карьеру. Я чувствую себя прекрасно, и мне нравится, как мы играем. Всегда приятно побеждать. Думаю, у нас отличная команда», — сказал Малкин.

Малкин в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ сыграл в 34 встречах, в которых набрал 47 очков. При этом Малкин пропустил несколько недель из-за травмы, полученной в начале декабря. Хоккеист вышел на шестое место по количеству забитых шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди хоккеистов из Европы.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее стало известно о готовности Малкина пойти на снижение зарплаты ради «Питтсбурга».