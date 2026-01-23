Хоккеист Малкин не намерен пока завершать карьеру в НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сообщил, что пока не собирается завершать карьеру. Его слова приводит PGHHockeynow.
«Я никогда не говорил, что хочу закончить карьеру. Я чувствую себя прекрасно, и мне нравится, как мы играем. Всегда приятно побеждать. Думаю, у нас отличная команда», — сказал Малкин.
Малкин в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ сыграл в 34 встречах, в которых набрал 47 очков. При этом Малкин пропустил несколько недель из-за травмы, полученной в начале декабря. Хоккеист вышел на шестое место по количеству забитых шайб в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди хоккеистов из Европы.
Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.
Ранее стало известно о готовности Малкина пойти на снижение зарплаты ради «Питтсбурга».