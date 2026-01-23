Размер шрифта
СК переквалифицировал дело о смерти посетителя ТЦ в Санкт-Петербурге

СК переквалифицировал на статью об убийстве дело о смерти юноши в ТЦ Петербурга 
Следственный комитет России (СК) переквалифицировал на статью об убийстве дело о смерти посетителя в торговом центре «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Как уточнили в ведомстве, проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии (удушения). Вследствие этого действия подозреваемых квалифицированы как убийство, совершенное группой лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ), отметили в СК.

«Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все подозреваемые в совершении преступления задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение и направят ходатайство в суд об избрании меры пресечения, заключили в СК.

Резонансный инцидент произошел 21 января на первом этаже торгового центра «Сити Молл» в Петербурге. Охранники заподозрили молодого человека в краже и попытались уличить его в этом, однако юноша начал сопротивляться — после потасовки медики увезли его без пульса. Позже стало известно, что юноша попал в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

Ранее стали известны подробности о личности юноши, не пережившего конфликт с охраной ТЦ.
 
