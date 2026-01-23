Размер шрифта
Орбан заявил о желании ЕС выделить еще средства для Украины

Орбан: ЕС хочет выделить Украине еще $700 млрд на военные расходы
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о желании Евросоюза дополнительно к $800 млрд выделить Украине на военные расходы еще $700 млрд. По его мнению, это равносильно удару атомной бомбы, заявил он журналистам по окончании саммита ЕС, передает РИА Новости.

«Мы получили документ, который, кажется, я не уполномочен публиковать. Посмотрим, какой будет его судьба. В нем говорится, что требование Украины о выделении 800 миллиардов долларов принято», — сказал Орбан журналистам по окончании саммита ЕС.

Орбан отметил, что в документе прописано, что сумма в 800 млрд будет разбита на несколько этапов. Так, на первом этапе Украина получит $500 млрд, на втором — $300 млрд. Однако в документе также говорится о выделении в течение следующих 10 лет $700 млрд на военные расходы.

Премьер Венгрии назвал такое решение «ударом бомбы», потому что рассчитывал, что ЕС смягчит или уменьшит требования Украины.

До этого Орбан заявил, что страны Западной Европы не только оказывают поддержку Киеву в конфликте с Москвой, но и активно готовятся к потенциальной войне с Россией, которая может перерасти в глобальный конфликт.

Политик подчеркнул, что венгерское правительство не разделяет эти намерения.

Ранее премьер Венгрии ответил Зеленскому на слова о «подзатыльнике каждому Виктору».

