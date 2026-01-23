Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Российский защитник «Каролины» повалил американца из «Чикаго» на лед

Российский защитник «Каролины» Никишин устроил потасовку на льду с американцем
David Jensen/Getty Images

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Каролиной Харрикейнз» и «Чикаго Блэкхоукс» российский защитник Александр Никишин вступил в потасовку с американским нападающим Оливером Муром.

Инцидент произошел во втором периоде игры. После выполнения силового приема против канадца Ника Лардиса Никишин снял перчатки и вступил в драку с Муром, в результате которой повалил соперника на лед. Обоим хоккеистам судьи назначили пятиминутный штраф за грубую игру.

Матч завершился победой «Чикаго» в серии буллитов со счетом 4:3.

Для 24-летнего Никишина этот сезон является дебютным в регулярных чемпионатах НХЛ, ранее он выступал за СКА. В текущем розыгрыше защитник набрал 20 очков (6 шайб и 14 передач) в 50 проведенных матчах.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее стало известно о рассмотрении судом дела о драке хоккеистов с командой ФСБ спустя полтора года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690835_rnd_0",
    "video_id": "record::cd9d2c85-d5d5-4ab5-822a-fdeae30b1c28"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+