Отец похищенного в Красноярске подростка опроверг слухи о поступающих ему угрозах

ТАСС: похищение 14-летнего подростка в Красноярске не связано с бизнесом отца

Отец 14-летнего подростка, похищенного в Красноярске, считает, что случившееся не связано с его бизнесом. Своими мыслями Андрей Капля поделился в беседе с ТАСС.

«Это [похищение] никак не связано с бизнесом, никаких угроз мне не поступало», — сказал отец мальчика.

Отец подростка сообщил об исчезновении сына 22 января. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что подростка увел незнакомец в темной одежде.

По информации ТАСС, спустя некоторое время родителям мальчика стали поступать требования о выкупе. Сообщалось, что мужчине прислали видео, на котором подросток просил отца выполнить требования похитителей. В агентстве сообщили, что неизвестные просили выкуп в размере $350 тысяч (более 26 млн рублей). Теперь же отец опроверг информацию, что ему поступали какие-либо угрозы.

Как сообщил SHOT, мальчика могли завербовать и похитить украинские мошенники. Отмечается, что отец школьника является известным предпринимателем. Когда мужчина пришел домой, сына уже не было. Также кто-то раскрыл сейф, где находились 3 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

Ранее в Красноярске в день похищения сына бизнесмена пропала 14-летняя девочка.