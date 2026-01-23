Появились подробности о самолете, подавшем сигнал бедствия над Китаем

Сигнал бедствия на борту самолета Azur Air, летевшего по маршруту Пхукет — Барнаул сработал из-за отказа одного из двигателей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По его данным, в настоящее время Boeing 757-2Q8 делает шестой круг над китайским аэропортом Ланьчжоу для выработки достаточного количества топлива перед экстренной посадкой.

О том, что самолет, летевший из Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия и готовится к экстренной посадке на территории Китая, стало известно утром 23 января.

На борту воздушного судна находятся 238 пассажиров. Лайнер вылетел из Таиланда около четырех часов назад, на момент инцидента до российской границы ему оставалось значительное расстояние.

До этого самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярск, предварительно, из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна.

Ранее самолет Дубай-Москва также подавал сигнал бедствия и кружил в небе для выработки топлива.