ЕС увеличит оборонные расходы на Арктику

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите Евросоюза было принято решение увеличить закупки вооружений и военной техники для боевых действий в Арктической зоне и, в том числе, закупить ледоколы. Об этом отмечается в заявлении по итогам внеочередного саммита ЕК, посвященного ситуации вокруг Гренландии.

«Мы долго недоинвестировали в безопасность Арктики, и теперь намерены исправить это с помощью наших оборонных фондов. Мы намерены закупать пригодные для Арктики вооружения и технику, включая ледоколы», — отметила она.

20 января газета Politico со ссылкой на источники написала, что в ЕС в рамках ответа на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию поручили представителям стран — членов союза на разных уровнях связаться с американскими коллегами и донести до них, что со стороны Европы может последовать «силовой» ответ.

Ранее в ЕС заявили о возвращении мышления времен холодной войны.