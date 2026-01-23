Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Южная Корея запретила выезд из страны трем подозреваемым в запуске БПЛА в КНДР

«Рёнхап»: власти Южной Кореи запретили выезд подозреваемым в запуске БПЛА в КНДР
Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Объединенная оперативная группа, состоящая из представителей армии и полиции Южной Кореи, ввела запрет на выезд из страны для трех граждан, подозреваемых в запуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в направлении Северной Кореи. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

«Совместная следственная рабочая группа армии и полиции, проверяющая заявления о запуске в Северную Корею южнокорейских дронов и связанные с этим обстоятельства, распорядилась выдать запрет на выезд из страны трех подозреваемых гражданских лиц», – говорится в заявлении, распространенном агентством.

По информации агентства, в число подозреваемых входит аспирант по фамилии О, который в интервью телеканалу Channel A признался, что лично отправлял дроны в КНДР для «измерения уровня радиации на урановых объектах». Сообщается также, что другой подозреваемый, некто Чан, самостоятельно занимался сборкой беспилотников, а третий, Ким, работал на предприятии по производству БПЛА, организованном О и Чаном.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что один из дронов, проникших на территорию КНДР, незаконно зафиксировал часть территории второй дивизии морской пехоты Южной Кореи, когда пересекал военную демаркационную линию (MDL) в районе Канхвагуна, граничащего с Северной Кореей.

Подчеркивается, что все трое подозреваемых обвиняются в нарушении законодательства об авиационной безопасности, а также закона об охране военных объектов и инфраструктуры.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён критиковал власти за инцидент с предыдущим запуском БПЛА в КНДР.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690805_rnd_0",
    "video_id": "record::58ee07d1-b47c-4a61-8b07-ca1cd3266d7d"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+