Южная Корея запретила выезд из страны трем подозреваемым в запуске БПЛА в КНДР

Объединенная оперативная группа, состоящая из представителей армии и полиции Южной Кореи, ввела запрет на выезд из страны для трех граждан, подозреваемых в запуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в направлении Северной Кореи. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

«Совместная следственная рабочая группа армии и полиции, проверяющая заявления о запуске в Северную Корею южнокорейских дронов и связанные с этим обстоятельства, распорядилась выдать запрет на выезд из страны трех подозреваемых гражданских лиц», – говорится в заявлении, распространенном агентством.

По информации агентства, в число подозреваемых входит аспирант по фамилии О, который в интервью телеканалу Channel A признался, что лично отправлял дроны в КНДР для «измерения уровня радиации на урановых объектах». Сообщается также, что другой подозреваемый, некто Чан, самостоятельно занимался сборкой беспилотников, а третий, Ким, работал на предприятии по производству БПЛА, организованном О и Чаном.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что один из дронов, проникших на территорию КНДР, незаконно зафиксировал часть территории второй дивизии морской пехоты Южной Кореи, когда пересекал военную демаркационную линию (MDL) в районе Канхвагуна, граничащего с Северной Кореей.

Подчеркивается, что все трое подозреваемых обвиняются в нарушении законодательства об авиационной безопасности, а также закона об охране военных объектов и инфраструктуры.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён критиковал власти за инцидент с предыдущим запуском БПЛА в КНДР.