Ученые сообщили об исчезновении гигантских пятен на Солнце

Крупнейший комплекс солнечных пятен, наблюдавшийся в прошлом году, полностью исчез с поверхности Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований (ИКИ) РАН и Институт солнечно-земной физики СО РАН.

Речь идет о группе пятен с индексами 4294, 4296 и 4298, которая появилась на видимой стороне солнечного диска в конце ноября. Размер крупнейших структур в этом комплексе превышал диаметр Земли в несколько раз. Как поясняют специалисты, сокращение числа пятен обычно свидетельствует о снижении вспышечной активности или ее отсутствии.

В начале декабря комплекс прошел через линию Солнце—Земля, при этом, несмотря на аномально большие размеры, оставался спокойным. На пике его суммарная площадь достигала около 2300 миллионных долей солнечной полусферы, что относится к числу самых высоких показателей за всю историю наблюдений. Для сравнения ученые напомнили, что область 4341, ставшая источником крупнейшего в XXI веке радиационного шторма, имела площадь около 500 единиц.

В ИКИ РАН подчеркнули, что исчезнувшее скопление пятен так и не спровоцировало значительных выбросов вещества и энергии: все процессы завершились внутри Солнца, не повлияв на околоземное пространство.

Ранее астрономы отмечали появление крупной активной зоны на Солнце, где произошли мощные вспышки.