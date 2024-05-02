Глава МИД Израиля назвал президента Колумбии антисемитом

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил президента Колумбии Густаво Петро в антисемитизме после его заявления о прекращении дипломатических связей с Израилем из-за событий в секторе Газа. По словам министра, президент Колумбии выбрал сторону «самых отвратительных монстров, известных человечеству».

«Президент Колумбии обещал вознаградить чудовищ и насильников из ХАМАС, и сегодня он исполнил свое обещание... Долгие годы отношения между Израилем и Колумбией были теплыми, и никакой антисемитски настроенный президент не сможет этого изменить», — написал Кац в социальных сетях.

Он подчеркнул, что Израиль будет продолжать отважно защищать своих граждан.

1 мая Петро объявил о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Он неоднократно высказывался против действий Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом.

Колумбия ранее приостановила закупки оружия у Израиля. Президент также подписал совместное заявление 18 стран, призывающее ХАМАС немедленно освободить заложников в Газе для установления долгосрочного перемирия.

Президент Колумбии Густаво Петро анонсировал разрыв отношений с Израилем 2 мая.

Ранее Колумбия направила США ноту протеста.