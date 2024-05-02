В парламенте Грузии объявили красный уровень безопасности из-за протестов

Руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности из-за попыток выступающих против законопроекта об иноагентах прорваться в законодательный орган. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление парламента.

«Исходя из нападений на дворец парламента Грузии, что создает опасность жизни и здоровью людей, находящихся во дворце парламента, с 1 мая текущего года с 23:00 (22:00 мск. — «Газета.Ru») во дворце парламента объявлен красный уровень безопасности», — следует из документа.

До этого сообщалось, что в Тбилиси протестующие пытались ворваться в здание парламента.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее грузинские протестующие провалили несколько попыток поджечь флаг РФ.