Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Африке Land Cruiser превратили в экстремальный пикап с пулеметом

Компания из ЮАР превратила Toyota Land Cruiser в пикап с пулеметом

close
100%
Armormax Defence

Компания из ЮАР Armormax Defence превратила Toyota Land Cruiser 79 Series в шестиколесный пикап с пулеметом TAC-6. Об этом организация сообщила на своем YouTube-канале. Модель вышла в свободную продажу.

Land Cruiser 79 Series получил 4,2-литровый двигатель V6 или 4,5-литровый мотор V8, удлиненное шасси, специальные трехкомпонентные приводные валы и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач с системой охлаждения. Также автомобиль оснастили усиленными тормозами и колесными дисками с бэдлоками. За отдельную плату можно докупить баки для воды, установить систему пожаротушения и т.д. TAC-6 предлагают приобрести с $81,5 тыс. (7,6 млн рублей по текущему курсу).

До этого сообщалось, что компания WhatsApp построила шоу-кар в виде эмодзи игрушечной машинки из мессенджера. Фирма окрасила автомобиль в фирменные цвета болидов Mercedes-AMG. Машина поучаствовала в совместном заезде с болидом Формулы-1 команды Mercedes-Benz. Они проехались по Пятой авеню, также автомобиль-эмодзи сделал круг по смотровой площадке на небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг.

Ранее стало известно, что BMW переименует свои автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами