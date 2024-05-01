В Африке Land Cruiser превратили в экстремальный пикап с пулеметом

Компания из ЮАР Armormax Defence превратила Toyota Land Cruiser 79 Series в шестиколесный пикап с пулеметом TAC-6. Об этом организация сообщила на своем YouTube-канале. Модель вышла в свободную продажу.

Land Cruiser 79 Series получил 4,2-литровый двигатель V6 или 4,5-литровый мотор V8, удлиненное шасси, специальные трехкомпонентные приводные валы и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач с системой охлаждения. Также автомобиль оснастили усиленными тормозами и колесными дисками с бэдлоками. За отдельную плату можно докупить баки для воды, установить систему пожаротушения и т.д. TAC-6 предлагают приобрести с $81,5 тыс. (7,6 млн рублей по текущему курсу).

До этого сообщалось, что компания WhatsApp построила шоу-кар в виде эмодзи игрушечной машинки из мессенджера. Фирма окрасила автомобиль в фирменные цвета болидов Mercedes-AMG. Машина поучаствовала в совместном заезде с болидом Формулы-1 команды Mercedes-Benz. Они проехались по Пятой авеню, также автомобиль-эмодзи сделал круг по смотровой площадке на небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг.

Ранее стало известно, что BMW переименует свои автомобили.