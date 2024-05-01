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Протестующие в Тбилиси пытались проникнуть в здание парламента 

В Тбилиси протестующие пытались ворваться в здание парламента

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РИА «Новости»

В Тбилиси протестующие пытались ворваться в здание парламента Грузии. Об этом заявил заместитель главы МВД республики Александр Дарахвелидзе, сообщает ТАСС.

По его словам, группа участников протестной акции «насильственным путем» пыталась повредить железную дверь этого здания со стороны улицы Читадзе.

«Несмотря на многочисленные призывы полиции и самих участников акции, отдельные группы продолжали повреждать дверь законодательного органа и старались ворваться в парламент», — сказал Дарахвелидзе.

Незадолго до этого сообщалось, что полицейский спецназ применил резиновые пули против митингующих, находящихся у здания парламента в центре Тбилиси.

1 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недопустимым применение силы против участников акций протеста по поводу закона об иностранных агентах в Грузии. Он напомнил, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз и призвал власти страны обеспечить право на мирные собрания.

Ранее на митинге против закона об иностранных агентах, который прошел в Тбилиси, задержали бывшего государственного министра.

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