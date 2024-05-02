Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мощный пожар с детонациями начался на складах «Новой почты» в Одессе

В Одессе горят склады «Новой почты», слышны взрывы

close
100%
«Одесса. Официально»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Одесса. Официально»

В Одессе произошел крупный пожар с последующей детонацией на складах компании «Новая почта». Эта компания широко используется Вооруженными силами Украины для военной логистики и хранения техники с боеприпасами, пишет Life.

Происшествие попало на видео и было опубликовано украинскими Telegram-каналами. По информации их источников, возгорание началось после прилета.

Позднее информация о происшествии была подтверждена представителями компании «Новая почта». На их странице в социальной сети указано, что пожар произошел на складах после прилета. Также отмечается, что в результате ЧП нет пострадавших.

До этого российская армия уничтожила ангары с ударными беспилотниками ВСУ, а также нанесла удары по складам с авиатехникой и пунктам временной дислокации наемников Иностранного легиона Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ ударили по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами