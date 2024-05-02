Мощный пожар с детонациями начался на складах «Новой почты» в Одессе

В Одессе произошел крупный пожар с последующей детонацией на складах компании «Новая почта». Эта компания широко используется Вооруженными силами Украины для военной логистики и хранения техники с боеприпасами, пишет Life.

Происшествие попало на видео и было опубликовано украинскими Telegram-каналами. По информации их источников, возгорание началось после прилета.

Позднее информация о происшествии была подтверждена представителями компании «Новая почта». На их странице в социальной сети указано, что пожар произошел на складах после прилета. Также отмечается, что в результате ЧП нет пострадавших.

До этого российская армия уничтожила ангары с ударными беспилотниками ВСУ, а также нанесла удары по складам с авиатехникой и пунктам временной дислокации наемников Иностранного легиона Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ ударили по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.