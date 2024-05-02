Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия в ООН призвала к расследованию по факту обнаружения массовых захоронений в Газе

Небензя призвал расследовать появление массовых захоронений в Газе

close
100%
Doaa Rouqa/Reuters

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости провести расследование в связи с обнаружением массовых захоронений в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя назвал «внушающими ужас» сообщения о недавнем обнаружении на территории палестинского анклава массовых захоронений. Он призвал к проведению независимого международного расследования происшедшего. Российский дипломат подчеркнул, что необходимо добиться привлечения преступников к ответственности.

Представитель РФ отметил, что многие города в секторе Газа полностью разрушены, уничтожены школы и больницы и школы, повреждены дороги.

До этого сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро анонсировал разрыв отношений с Израилем 2 мая.

29 апреля сообщалось, что США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.

Ранее в США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами