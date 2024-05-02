Россия в ООН призвала к расследованию по факту обнаружения массовых захоронений в Газе

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости провести расследование в связи с обнаружением массовых захоронений в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя назвал «внушающими ужас» сообщения о недавнем обнаружении на территории палестинского анклава массовых захоронений. Он призвал к проведению независимого международного расследования происшедшего. Российский дипломат подчеркнул, что необходимо добиться привлечения преступников к ответственности.

Представитель РФ отметил, что многие города в секторе Газа полностью разрушены, уничтожены школы и больницы и школы, повреждены дороги.

До этого сообщалось, что президент Колумбии Густаво Петро анонсировал разрыв отношений с Израилем 2 мая.

29 апреля сообщалось, что США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.

Ранее в США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах.