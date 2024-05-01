«Боруссия» переиграла «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над парижским «ПСЖ» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Никлас Фюллькруг.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответная игра состоится 7 мая в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале встречаются мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Команды уже сыграли первый матч, он состоялся в Германии и завершился со счетом 2:2.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в прошлом году победил в финале турнира «Интер» со счетом 1:0. В этом розыгрыше английская команда выбыла на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух матчей «Реалу».

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