В Липецкой области вводится режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил о введении режима воздушной опасности.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — говорится в публикации.

Глава области призвал следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС.

До этого в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Сигнал действовал около получаса. Город и окрестности в третий раз с ночи 30 апреля попали под угрозу ракетного обстрела.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в период майских праздников «однозначно будут провокации» со стороны ВСУ в ряде прифронтовых населенных пунктов РФ, однако российские войска к этому готовы.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.