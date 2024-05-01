«Тошнота уже от воинов-суперменов»: блогера задержали из-за критики памятников ветеранам

В Мурманской области блогер-бизнесмен Петров, приехавший в путешествие по Мурманску и Териберке, пожаловался на обилие памятников ветеранам ВОВ. В видео, которое он опубликовал в своих соцсетях, Петров предложил забыть о военной теме и рассказывать о чем-то более позитивном, ставить памятники предпринимателям и создателям франшизы. В ответ блогера раскритиковал губернатор, таксист высадил его из машины посреди тундры, а полиция задержала и заставила извиняться. Теперь мужчине грозит дело за реабилитацию нацизма.

Российского блогера-бизнесмена Константина Петрова после его призыва не ставить столько памятников героям Великой Отечественной войны задержали и заставили извиняться на камеру, сообщила глава общественной «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram. Ранее она же донесла на мужчину властям.

«Оскорблявший память героев Великой Отечественной Войны задержан. Уже извиняется. Благодарю сотрудников правоохранительных органов Мурманской области за оперативность», — написала Мизулина.

Между жалобой Мизулиной и задержанием блогера прошло менее двух часов . Петрова собираются отвезти на допрос в Следственный комитет (СК). На него хотят возбудить уголовное дело за реабилитацию нацизма, рассказал источник RT в правоохранительных органах. Для этого по высказываниям мужчины проведут экспертизу.

Мизулина приложила к новости о задержании видео с извинениями блогера на фоне решетки. На записи Петров говорит, что «позволил себе» усомниться в ценности ветеранов ВОВ и памятников, которые ежедневно напоминают россиянам о «великом вкладе, великом труде» советских граждан для победы.

«Я осознаю свою ошибку..., я глубоко осознаю вклад и хочу извиниться перед ветеранами... Также хочу поблагодарить всех людей, которые прямо сейчас участвуют в специальных военных операциях», — сказал Петров.

Последние, по его словам, в тяжелых условиях отстаивают интересы родины, «высшие ценности гражданского общества России» и вносят новый великий вклад в развитие страны. Отдельно Петров извинился за то, что критиковал памятники ВОВ с матом.

«Осознаю недопустимость использования нецензурной лексики, особенно в текущем контексте... Впредь я обещаю, что подобные видео никогда не запишу», — подчеркнул бизнесмен.

Он рекомендовал «другим молодым людям» (сам Петров 1987 года рождения) подумать десять раз о важности ветеранов ВОВ и российских бойцов на Украине.

Это не первое видео с извинениями Петрова. Его также сняли на фоне полицейских машин. Там мужчина говорит, что не имел в виду ничего плохого и ему, по его же словам, уже объяснили, в чем он был неправ.

Кто такой Петров и как он оскорбил ветеранов и Мурманскую область

Живет в Удмуртии, называет себя миллиардером из Ижевска. Основал компанию «Бизнес Кофе с собой» — франшизу вендинговых кофейных автоматов. Предлагает начинающим бизнесменам недорого по сравнению с рынком покупать у него автоматы с установкой под ключ. Ранее бизнесмен попадал в скандал из-за недовольных клиентов. Они жаловались, что Петров собирает сотни тысяч рублей предоплаты и пропадет. В ответ блогер ссылался на производственные трудности и советовал больше доверять ему.

«Друг мой, если ты вдруг в чем-то сомневаешься, сам у себя спроси: а ты зарабатываешь меньше, чем Кос Петров, или больше? Если меньше, просто замолчи и 10 раз послушай, что Кос говорит. Наверное, это работает», — говорил «миллиардер» в соцсетях.

Ведет YouTube-канал (7,39 тыс. подписчиков) и страницу «ВКонтакте» (сейчас заморожена).

Против военных памятников Петров высказался во время отдыха в Мурманской области. Мужчина приехал в Мурманск 29 апреля и после обзорной экскурсии по городу выложил в соцсети несколько видео с впечатлениями.

«Интересно, мы когда на экскурсиях про города перестанем уже показывать памятники, могильники, места каких-то сражений... Когда мы все-таки расстанемся в своем сознании [c этой темой], сколько лет должно пройти со Второй Мировой войны, чтобы люди, которые никогда этой войны не видели, перестали об этом говорить... Тут храм, здесь сквер, короче все в честь этих воинов-суперменов... Просто тошнота уже», — жаловался блогер, обильно перемежая речь матом.

Он предлагал вместо военной темы больше говорить о чем-то позитивном, например об экономическом росте, и ставить памятники бизнесменам и «тем, кто придумал франшизу» .

Также Петров съездил в прибрежный мурманский поселок Териберка и в новых видео раскритиковал Советский Союз. Назвал его «верхом тупости народа», а советское наследие идиотским и бесполезным. В частности Териберка, по мнению предпринимателя, не нужна и только тратит российский бюджет.

Мурманские ролики блогера разошлись по местным СМИ и вызвали недовольство жителей. Петров в ответ оскорблял на видео критикующих и говорил, что ему все равно. В итоге уже на обратной дороге из Териберки местные вычислили машину, в которой он ехал, остановили ее и попросили водителя высадить Петрова в тундре, сняв это на видео. Позже в Мурманске предпринимателя задержали.

Отдельно против блогера успел выступить губернатор региона Андрей Чибис.

«Помнить свою историю и чтить защитников своей страны, тем более пожертвовавших своей жизнью ради нас, священно для российских людей. Мы гордимся нашими героями. А горе-блогеру, позорящему свою страну и свой народ, не место в Мурманской области. Нам такие «гости» не нужны», — написал Чибис в Telegram.